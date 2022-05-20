В УМВД по Хабаровскому краю обратилась с заявлением женщина, которая пожаловалась на начальника отдела полиции, который ударил ее. После этого у беременной случился выкидыш.

Под проверку сотрудников службы внутренней безопасности попал майор полиции, который подозревается в избиении беременной женщины.

Предварительно, инцидент случился в августе прошлого года. Женщина на шестом месяце беременности с шестилетним ребенком - оба эти основания не стали "стоп-фактором" для стража порядка, и он применил к женщине силу.

На данный момент в адрес полицейского проводится служебная проверка.