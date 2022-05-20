Алишер Моргенштерн* не поедет на заседание суда в Татарстан. Сегодня, 20 мая, назначено рассмотрение дела в Набережночелнинском суде. Рэпера обвиняют в пропаганде наркотиков. Как сообщает ТАСС, его адвокат Сергей Жорин считает, что в личном присутствии Алишера нет никакой необходимости.

"Мы учли опыт так называемого судебного процесса в Зюзинском районном суде Москвы, когда судья отклонила около 12 наших ходатайств, не дав возможности приобщить письменные доказательства, допросить свидетелей и многое другое. Что касается суда в Набережных Челнах, все стало понятно после того, как суд сначала отказался принимать к производству материал и вернул его в полицию, а потом при повторной подаче того же материала принял к производству и назначил дату рассмотрения. Другими словами, суд сначала увидел нарушения, а потом по каким-то причинам перестал их видеть, - рассказал Жорин агентству ТАСС. - Поскольку итог очевиден, мы посчитали, что нет необходимости личного присутствия в суде".

Речь идет о татуировках на теле музыканты. В них полицейские Челнов усмотрели изображение наркосодержащего растения.

* - лицо признано иноагентом в РФ.