В РКБ в Казани прооперировали 63-летнего мужчину, которому рыбья кость проткнула кишечник. Сразу после трапезы мужчина в больницу не пошел, не думал, что с ним может случиться что-то серьезное.

Когда мужчина, устав терпеть боли в животе, все-таки обратился к медикам, у него уже были все признаки перитонита, сообщает пресс-служба РКБ.

Как рассказал сам пациент, недавно он случайно проглотил рыбью кость, но драматизировать ситуацию не стал. После МРТ стало ясно, что кость проткнула насквозь стенку кишечника и оказалась в брюшной полости.

"Хирурги аккуратно удалили кость, зашили кишечник и перевели пациента в палату. Через несколько дней мужчину в удовлетворительном состоянии выписали домой", – рассказали в пресс-службе РКБ.