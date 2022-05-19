В Казани во дворе жилого дома на улице Фрунзе окровавленный мужчина просил прохожих о помощи. В итоге ему вызвали медиков и полицию. Сотрудники МВД установили, что у мужчины разбита голова, а медики заключили, что нужно накладывать швы, для чего потерпевшего забрали в больницу в отделение экстренной хирургии.

Мужчина был пьян, сообщает "Татарстан-24". При установлении личности выяснилось, что мужчина - уроженец Удмуртии. В Казань приехал на заработки. Он пояснил полицейским, что сам упал и ударился об асфальт.