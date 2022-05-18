В Набережных Челнах местный житель решил по-своему потолковать с обидчиками сына и явился в школу с ножом. Пьяный "яжбатя" попал на камеры видеонаблюдения.

Он был задержан, на допросе пояснил, что на месте выяснилось, что и мстить-то было некому. Свой предстоящий день рождения мужчина проведет в КПЗ.

Как выяснил "Лайф", 11-летний сын мужчины опоздал домой после уроков. Мать забила тревогу, начала искать ребенка, обзванивала учителей. И одна из подруг сообщила ей, что видела ее мальчика, он шел домой, у него были грязные штаны и он пояснил, что его побили в школе.

Выслушав сына, пьяный батя взялся за нож и пошел в школу. Полицейские опросили ребенка, выяснилось, что его никто не был. Он сказал маме друга, что штаны грязные, поскольку его пинали, но он так просто пошутил.

Во время допроса отец школьника признался, что часто выпивает, что не хотел никому навредить, просто от алкоголя снесло голову. В отношении него составили протокол об административном нарушении. Теперь мужчине придётся отсидеть десять суток в изоляторе временного содержания.