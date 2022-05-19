Власти Казани утвердили список пляжей и организованных мест отдыха у воды на предстоящее лето. Документ подписан главой исполкома Казани Рустемом Гафаровым и доступен в сборнике документов мэрии.

Всего в списке оказались 8 мест отдыха: пляжи "Локомотив", "Нижнее Заречье", "Озеро Глубокое", "Комсомольский" и места на озере Малое Лебяжье и в Парке Победы.

Управлению гражданской защиты предстоит заключить контракты с организациями, которые займутся содержанием и обеспечением работы спасателей и медиков на данных объектах.

Предстоит провести водолазное исследование дня пляжей, взять воду и почву на анализ. Доступ к пляжу могут ограничить, если пробы не будут соответствовать нормативам.