Кабмин РТ своим решением утвердил новые тарифы на проезд в казанском метрополитене. Теперь стоимость поездки в подземке уравнена со стоимостью проезда в наземном транспорте и составляет 31 рубль при оплате банковской картой или транспортной картой.

Самый высокий тариф - 36 рублей - действует при оплате наличными. Об этом говорится в постановлении, которое подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Самой дешевой станет поездка по проездному, предполагающему не менее 100 поездок в месяц – 23 рубля.

Провоз багажа также подорожал до уровня 31 рубля.