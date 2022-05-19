В Татарстане задержан 57-летний экс-директор управления эксплуатации Нижнекамского водохранилища. Мужчина обвиняется в получении трех взяток, сообщили в республиканском Следкоме.

Следователи считают, что в период с 2017 по 2019 годы главный бухгалтер указанного управления по требованию шефа передавал ему премии, которые были начислены инженерам и техникам за общее покровительство и неприменение к ним наказания, если те нарушат что-либо. Всего руководитель получил более 620 тысяч рублей.

Вину бывший директор не признает, решением суда он отправлен под стражу.