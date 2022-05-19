В Красноярском крае домашний пес загрыз насмерть пятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Все случилось накануне на территории частного дома. Мальчик играл во дворе с питомцем, как это делал регулярно, никто не ожидал беды. В процессе игры собака внезапно укусила ребенка и повредила сонную артерию. Мальчик быстро скончался. Тело его нашел отец, когда вышел на улицу

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").