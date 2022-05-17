В Татарстане 18 мая, в среду, ожидаются грозы с сильным ветром, ливни. По данным республиканского Гидрометцентра, в ночь на среду ожидается сильный дождь, а завтра днем - грозы с сильным и холодным северо-западным ветром, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду.

Такая погода довольно опасна: татарстанцам рекомендуется по мере возможности оставаться дома, не отправляться в дальний путь на авто, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, не ходить рядом с ветхими и шаткими конструкциями и фасадами.

18 мая ночью будет плюс 3−8 градусов, днем — не выше 10−15 градусов тепла.