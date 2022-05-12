КАМАЗ сообщил о повышении зарплат и тарифов сотрудникам на 5,2% в мае

КАМАЗ проиндексирует зарплаты сотрудников на 5,2% в мае, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Изначально, индексация окладов и тарифов планировалась в июле, однако руководство компании приняло решение об опережающем повышении выплат.

"Вместо июля уже с мая будут увеличены тарифы и оклады на 5,2%. В настоящий момент распорядительные документы готовятся к подписанию", — сказано в сообщении пресс-службы.

По информации компании, средняя численность персонала на начало года составляет 31,9 тысячи человек. В октябре прошлого года индексация зарплат работников составляла 4,3%.