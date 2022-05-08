В Калининграде руководитель частной зубной клиники оставил пациентов без красоты, здоровья и денег. Он забрал у клиентов более 600 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела.

Клиентам в мягкой форме говорили о том, что у них "малость кривые зубы", заключали с ними договоры на исправление этой проблемы, брали полную или частичную предоплату, но услуг не оказывали.

Только по предварительным данным, один пациент выложил за не оказанные услуги 252 тысячи, а другой 404 тысячи рублей. Директор клиники потратил всё это на себя. Силовики подозревают, что потерпевших от действий нечистоплотного предпринимателя окажется больше.