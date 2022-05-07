ГИБДД Татарстана вместо ушедшего на повышение Ленара Габдурахманова возглавит командир спецбатальона Рустем Гарипов, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственный источник.

Нового руководителя ГИБДД РТ представят 11 мая.

Гарипов в ГИБДД - человек не новый, он отлично знаком со спецификой работы. Он трудился инспектором ДПС в Чистополе, трудился в отделе административной практики ГИБДД, затем возглавлял экзаменационное отделение ГИБДД. В 2014 году Гарипову доверили нурлатский отдел ГИБДД, а в 2018-м — нижнекамский.

4 мая стало известно, что Габдурахманов покидает пост, который занимал с 2016 года. Указом российского президента Путина он назначен на должность заместителя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.