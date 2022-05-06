На кладбище в селе Кремлевка в Свердловской области похоронщики по какой-то причине не закопали десятки гробов с невостребованными трупами. Открытые могилы заметили местные жители, когда посещали погост и сразу же пожаловались.

Только после сотен жалоб похоронщики соизволили закопать могилы.

Усопших, чьих родственников не удалось найти или близкие отказались самостоятельно организовывать погребение, должны были похоронить за счет бюджета в рамках муниципального контракта. Однако сотрудники похоронных служб лишь слегка присыпали их землей.

Местные жители описали ужас, который царил на погосте: над незарытыми могилами полчища мух, запах уже начал привлекать животных.