В Татарстан скоро вернется тепло. Дневные температуры составят до 21 градуса тепла.

По данным республиканского Гидрометцентра, в пятницу, 6 мая, в Татарстане стоит ожидать мокрого снега, ветер будет сильным и холодным с порывами до 15-18 метров в секунду, ночью возможны заморозки до 5 градусов ниже нуля, а днем воздух не прогреется выше 7-12 градусов.

Немного теплее будет в субботу, 7 мая. Ночью - от 0 до +4 градусов, днем - до 13-18 градусов тепла.

В воскресенье, 8 мая, в Татарстане ночью будет до 6 градусов тепла, днем - от 16 до 21 градуса тепла.

Что касается Дня Победы, то, по прогнозу синоптиков, 9 мая осадки в Татарстане маловероятны, и только в восточной части региона возможны небольшие дожди. Днем будет от 15 до 20 градусов тепла.

Впрочем, тепло придет ненадолго: уже во вторник, 10 мая, вновь пойдет дожди, дневные температуры понизятся до 11-16 градусов тепла.