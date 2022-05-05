Работники компании Wildberries намерены создать коллективное обращение в инспекцию труда, об этом сообщает "Татарстан-24". Сотрудники международной фирмы доведены до грани: из постоянно штрафуют и унижают на рабочем месте.

Один из сотрудников Wildberries в Казани рассказал, что в компании работает система коллективной матответственности: один допустил ошибку, все наказываются штрафом.

На работе сотрудников подвергают досмотру с пристрастием.

"Смотрят наши вещи, ощупывают руками. Снимаем кроссовки, их тоже проверяют. Мы остаемся только в трусах и носках. У девушек и женщин то же самое. Они до нижнего белья раздеваются", - рассказал сотрудник компании Wildberries в интервью телеканалу.