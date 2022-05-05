"Пухляш" из Little Big, Дмитрий Красилов, прогулялся по улице Баумана в Казани и поинтересовался у татарстанцев, какие достопримечательности есть в столице Татарстана. "Пухляш" стал ведущим трэвел-шоу МУЗ-ТВ "Приехали!".

В рамках съемок программы Красилов побывал в Казани.

Нужно отметить, что большинство очевидцев сразу узнали его, охотно здоровались и подходили фотографироваться.

Герой клипа "Uno" попробовал национальную кухню и пообещал съездить в храм всех религий и забронировать мангал на набережной Кабана, сообщает KazanFirst.