Объездную дорогу у села Сокуры в Лаишевском районе РТ собираются начать строить в 2023 году. Об этом сообщил в Кабмине РТ замначальника ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" Сергей Автономов.

"Разработка проектно-сметной документации должна завершиться в этом году", — сказал он.

Также Автономов указал, что проект будет направлен на экспертизу, после которой будет выделена определенная сумма на воплощение проекта.

Обходная дорога села Сокуры будет строиться одновременно с реконструкцией 20-километрового участка Р 239 Казань-Оренбург. Ожидается, что новая обходная дорога поможет разгрузить одну из самых мощных пробок, традиционно стоящих на въезде в Казань. Предполагаемая стоимость работ - 17 миллиардов рублей.