В Казани руководителей транспортной компании "Дио-Логистик" заподозрили в неуплате налогов в особо крупном размере - на 167 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, основанием которого стали результаты проверки УФНС и УЭБиПК МВД по РТ.

Следователи считают, что в период с 2017 по 2018 годы неустановленное пока лицо уклонилось от уплаты НДС на указанную сумму путем внесения в налоговые декларации ложных данных о фиктивных сделках с контрагентами.

Следователи смогли добиться, чтобы расчетные счета ООО "Дио-Логистик" были арестованы, как и счета находящегося в управлении его руководителей ООО "Дио Пласт". Об этом сообщила пресс-служба СКР по Татарстану.

В процессе обысков у руководства указанных фирм нашли дорогие автомобили общей стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. На машины также хотят наложить арест. Расследование продолжается.