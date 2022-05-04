В селе Ильинка в Хабаровском крае семья из мужа, жены и дочери избили владелицу приюта для собак. Заявления в полицию написали обе стороны конфликта, сообщает РИА "Новости".

Конфликт между семьей бывшего полицейского и хозяйкой собачьего приюта имеет давние корни.

Поводом для нападения на женщину всей семьей стали якобы три щенка из приюта, которые облаяли машину мужчины и его семьи. Избили владелицу мини-приюта до обморока, пытались ломать ей пальцы.

"Ситуация запутанная, обстоятельства выясняются, проводится проверка. Как пока удалось выяснить правоохранительным органам, конфликт произошел на фоне затянувшегося спора. Гражданка, которая содержит собак, живет где-то рядом на выезде из СНТ. Когда люди заезжают, им нужно поднять шлагбаум, а собаки якобы гуляют там, и возникают проблемы из-за них. По этому поводу у соседей претензии друг к другу", — рассказали в правоохранительных органах.

Региональная прокуратура сообщила, что организовала проверку.