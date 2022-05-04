Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в России уже сейчас идет скрытая волна COVID-19, его цитирует URA.RU.

Подъем заболеваемости ковидом, по мнению Крючкова, случился в РФ из-за повсеместной отмены ограничительных мер, снижения бдительности и уменьшении числа вакцинаций.

"Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при "омикроне“, "дельте“. Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация. По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во второй половине апреля", — рассказал он и предположил, что к июню она может стихнуть.

Подобные колебания заболеваемости Крючков полагает совершенно естественными.

"Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер, это все создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться. Инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Такого не бывает. За счет разных факторов показатели смещаются", — пояснил он.

По мнению Крючкова, необходимо вернуть все ограничительные меры в общественных местах.