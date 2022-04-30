Шестеро хоккеистов покинули "Ак Барс". Руководство команды не стало подписывать с ними контракты. Речь идет о вратаре Игоре Бобкове, защитниках Романе Рукавишникове, Марке Барберио и Джейсоне Демерсе, о нападающих Эрике Фере и Пере Линдхольме.

Об этом сегодня, 30 апреля, сообщила пресс-служба команды.

Руководство клуба приняло решение не подписывать новые контракты с хоккеистами.

В текущем сезоне "Ак Барс" занял четвертое место по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции. Казанская команда уступила в первом раунде плей-офф "Авангарду" (2-4).