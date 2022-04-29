Красноармейский суд Челябинска отправил на 21 года в колонию строгого режима известного местного бизнесмена, который на протяжении нескольких лет насиловал девятерых мальчиков-сирот.

В деле девять потерпевших — бывших воспитанников Лазурненской специальной (коррекционной) школы-интерната. Суд также удовлетворил иски, поданные представителями восьми детей, каждый из них получит по миллиону рублей.

Следователи установили, что с 2014 по 2017 год бизнесмен насиловал малолетних сирот, пользуясь их беспомощным состоянием. А всем вокруг мужчина говорил, что посещает приют с благой цель - собирается усыновить ребенка и подыскивает такого.

О детском борделе в Лазурненском интернате стало известно в конце 2018 года. Дети рассказали опекунам, что к ним приходили двое мужчин, которые занимались с ними сексом, одного из них называли Серегой. Так и вышли на преуспевающего предпринимателя.