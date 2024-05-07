В Казани временно закроют паромную переправу в Верхний Услон

9 мая в Казани временно приостановят работу паромной переправы из-за проведения торжественного митинга в селе Верхний Услон. Об этом информирует администрация объекта в своем телеграм-канале.

"9 мая 2024 года с 08:30 до 12:00 паромная переправа будет закрыта в связи с проведением торжественного митинга в селе Верхний Услон", - говорится в объявлении пресс-службы.

Напомним, что паромная переправа Аракчино — Верхний Услон возобновила свою работу 12 апреля. Объект ежедневно работает с 6:00 до 20:00.