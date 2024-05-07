Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани временно закроют паромную переправу в Верхний Услон

Подписаться в Telegram

9 мая в Казани временно приостановят работу паромной переправы из-за проведения торжественного митинга в селе Верхний Услон. Об этом информирует администрация объекта в своем телеграм-канале.

"9 мая 2024 года с 08:30 до 12:00 паромная переправа будет закрыта в связи с проведением торжественного митинга в селе Верхний Услон", - говорится в объявлении пресс-службы.

Напомним, что паромная переправа Аракчино — Верхний Услон возобновила свою работу 12 апреля. Объект ежедневно работает с 6:00 до 20:00.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Казани

4 часа назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

обработки насекомых москва и московская

Новости Татарстана

день назад

Транспортная прокуратура проверит условия эксплуатации сломавшегося «Метеора»

Новости Казани

день назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба

ремонт утюгов ровента в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

В РТ новая неделя начнется с дождей и сильного ветра

Новости Татарстана

5 часов назад

Из Казани до Нижнего Новгорода запустят метеоры

Новости Казани

день назад

Ненад Димитриевич покинет УНИКС

Новости Татарстана

день назад

В Казани «Метеор» не вышел из-за неисправности судна
Новости Татарстана
7 часов назад

В РТ местами прогнозируются заморозки

В РТ местами прогнозируются заморозки

Новости Татарстана

54 минуты назад

«Развод и девичья фамилия!»: Сивов подтвердил слух о разводе с певицей Нюшей

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Казани

3 часа назад

Казанцы будут три недели без горячей воды в холодную погоду

Новости Татарстана

5 часов назад

«Измена и предательство»: Нюша разошлась с бизнесменом из Казани
«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая
Лонгриды
2 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Татарстана

6 часов назад

Ремонт дорог в Иннополисе обойдётся почти 28 млн рублей

Новости Казани

7 часов назад

УНИКС выиграл у «Локомотива-Кубани» в полуфинальной серии Единой лиги

Новости Казани

21 час назад

Жители Авиастроительного района жалуются на непрекращающуюся вонь
На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка
Интересное в Казани
5 дней назад

На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
4 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года