Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани может появиться арт-пространство

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В Казани было продано здание бывшей швейной фабрики "Адонис", которая находилась на улице Профсоюзной. Новый владелец, компания "Эстейт Инвест", планирует превратить это здание в гостиницу и арт-пространство.

Объект был продан на аукционе, так как ранее принадлежал "Татфондбанку". Инвестиционная компания выкупила здание за 310 миллионов рублей.

По информации из "Бизнес Онлайн", учредитель Ильназ Арсланов планирует использовать верхние этажи для гостиницы, а двор здания для создания арт-пространства. В настоящее время "Эстейт Инвест" проводит экспертизу, чтобы оценить состояние здания, построенного в 1930 году.

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