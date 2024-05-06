Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ ожидаются заморозки, грозы и мокрый снег

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По данным гидрометцентра РТ, завтра, 7 мая, ночью в Татарстане прогнозируются местами заморозки на почве и в воздухе 0..-2°, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температуры воздуха составят 0..+2°. Днем ожидаются дожди, в северных районах с мокрым снегом. Температура составит +6..+11°, в южных районах до +16°.

В среду, 8 мая, ночью будет от +3 до +8°, на востоке РТ до +12°. Днем воздух прогреется до +7..+12°, в восточных районах – +15..+20°. Синоптики прогнозируют дожди, местами с грозой и сильный ветер порывами 18-23 м/с.

9 мая температура снова опустится до 0..+2˚, ожидаются заморозки до -3˚. Днем потеплеет до +4..+9˚. В республике пройдут дождь и мокрый снег, прогнозируется ветер до 15-18 м/с.

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