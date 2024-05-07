В РТ прогнозируют сильный разброс температур и ветер до 23 м/с

Во вторник, 8 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность, небольшой и умеренный дождь и грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 6 до плюс 11 градусов на западе республики, а на крайнем юго-востоке потеплеет до плюс 19-21 градуса.

Максимальная температура на преобладающей территории составит 13-18 градусов выше нуля. Ночью температура опустится до плюс 3-8 градусов. В Казани днем прогнозируют от плюс 6 до плюс 8 градусов с небольшим дождем.

Продолжается холодная погода с возможным снегопадом. Гидрометцентр страны отмечает значительное отклонение текущих температур от климатических норм, но обещает возвращение тепла после 15 мая.