Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ прогнозируют сильный разброс температур и ветер до 23 м/с

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Во вторник, 8 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность, небольшой и умеренный дождь и грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 6 до плюс 11 градусов на западе республики, а на крайнем юго-востоке потеплеет до плюс 19-21 градуса.

Максимальная температура на преобладающей территории составит 13-18 градусов выше нуля. Ночью температура опустится до плюс 3-8 градусов. В Казани днем прогнозируют от плюс 6 до плюс 8 градусов с небольшим дождем.

Продолжается холодная погода с возможным снегопадом. Гидрометцентр страны отмечает значительное отклонение текущих температур от климатических норм, но обещает возвращение тепла после 15 мая.

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