В предстоящую субботу, 30 апреля, будет открыта пассажирская навигация по Волге и Каме. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса РТ.

Из речпорта Казани с завтрашнего дня стартуют ежедневные рейсы до Ташевки с заходом в Студенец, Садовую, Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, а также до Печищ с заходом в Верхний Услон.

В середине мая откроются рейсы из Казани до Свияжска, с 15 мая будут доступны скоростные линии до Болгар и Тетюши.

Из Чистополя до Красного Яра рейсы откроют с 1 мая, они будут осуществлять трижды в неделю - по средам, субботам и воскресеньям.