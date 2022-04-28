11 лет колонии строгого режима дали 39-летнему жителю Мурманска, который жестоко убил собственную 61-летнюю мать, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на региональный Следком.

Следователи установили, что в марте прошлого года в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его мать пропала. Он отметил, что проживал с ней в одной квартире. При осмотре квартиры полицейские нашли внутри дивана шесть пакетов, в которых были "расфасованы" части женского тела.

Было установлено, что в семье часто были ссоры на бытовой почве. В один из таких конфликтов пьяный сын семь раз ударил родительницу по голове твердым предметом и не менее 31 раза ударил по другим частям тела. женщина умерла, сын расчленил тело, голову, руки и документы мамы он спрятал в лесу, а остальное разложил по пакетам.

Во время расследования мужчина отрицал причастность к преступлению. По результатам психолого-психиатрической экспертизы его признали вменяемым.