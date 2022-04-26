С 1 по 10 мая в МФЦ Республики Татарстан начнут принимать заявления только по новым выплатам для семей с детьми от 8 до 17 лет. Это будет единственная услуги, которую окажут МФЦ татарстанцам в праздничные дни. Об этом сегодня на брифинге в кабмине РТ сообщила директор ГБУ МФЦ Ленара Музафарова.

Она отметила, что работать в период майских выходных будут не все офисы МФЦ, например, в Казани будет открыто только три филиала. В других городах также будут работать офисы, но не все, информацию следует уточнять.

Режим работы офисов «Мои документы» в праздничные дни будет изменен. 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 мая офисы будут работать в режиме дежурства с 10 до 14 часов. В эти дни прием будет вестись исключительно по выплатам на детей от 8 до 17 лет. 4, 5, 6 мая офисы МФЦ будут работать в обычном режиме.

Музафарова отметила, что заявления на новые выплаты начнут принимать с начала мая, а также порекомендовала татарстанцам воспользоваться порталом госуслуг.