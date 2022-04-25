В Нижнекамске 37-летний мужчина сильно избил своего знакомого и откусил ему бровь, сообщили в прокуратуре РТ.

Следователи считают, что конфликт между приятелями случился в мае прошлого года на территории базы отдыха "Дубки". В ссоре пьяный нижнекамец ударил жертву по лицу, а потом откусил часть брови и как в ни в чем не бывало продолжил бить знакомого дальше.

В настоящее время на подозреваемого заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица". Свою вину он не признал.