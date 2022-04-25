В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика. На него накануне упал мешок с удобрениями весом в тонну, сообщает пресс-служба СКР по региону.

24 апреля в Новошешминске на территории неохраняемого склада на игравшего там семилетнего мальчика упал мешок с удобрениями весом в одну тонну. Мальчик скончался на месте.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в СК.