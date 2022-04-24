В Татарстане выявлено 847 организаций, которые выплачивают сотрудникам зарплаты ниже МРОТа

В Татарстане выявлено за два месяца 847 предприятий, которые платят своим сотрудникам ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 13 890 рублей. Об этом рассказала глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

Также она отметила, что средняя зарплата в Татарстане за первые два месяца этого года составила 46 169,5 рубля.

У специалистов в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания заработная плата соствила в среднем 30 582 рубля, в области финансовой деятельности — 69 945 рублей, в сфере добычи полезных ископаемых — 70 179 рублей, в сельском хозяйстве — 31 367 рублей.