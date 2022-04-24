Пошел на обгон: В смертельном ДТП на трассе потребовалась помощь спасателей

Вчера вечером, 23 апреля, в лобовом столкновении на трассе «Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе погибли два человека. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg пошел на обгон и врезался во встречный пикап Mitsubishi L200. Водители скончались на месте, не дождавшись медиков. Пассажира Volkswagen госпитализировали в тяжелом состоянии. Удар был настолько сильным, что обе машины были в сятку. Тело одного из погибших удалось достать только сотрудникам аварийно-спасательной службы из Шлиссельбурга.