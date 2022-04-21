Депутаты Госсовета Республики Татарстан подготовили обращение в поддержку российского президента Владимира Путина в связи с проведением спецоперации РФ на Украине.

Обращение сегодня было включено в заседание парламента Татарстана. С такой инициативой выступил депутат Эмиль Хуснутдинов, сообщает "Реальное время".

15 апреля Кабмин РТ утвердил порядок оказания единовременно денежной выплаты семьям военных, которые погибли на Украине. Размер такой выплаты составляет 2 миллиона рублей, согласно Указу президента РТ Рустама Минниханова.

24 марта из Казани была отправлена фура с 12 тоннами гумпомощи для жителей ЛДНР.