В Казани 24 апреля после окончания пасхальной службы в храмах на остановку "Центральный стадион" к 2:00 организуют спецподачу транспорта. Подадут пять автобусов, которые доставят верующих после праздничной службы во все районы города.

Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в Комитете по транспорту Казани.

От площади Тысячелетия автобусы двинутся до жилого массива Дербышки в направлении Советского района. Далее маршрут пройдет до жилого массива Азино-1 через Советскую площадь, до остановки "10-й микрорайон", в Ново-Савиновский, Авиастроительный и Кировский районы. Остановки будут осуществляться по требованию самих пассажиров.