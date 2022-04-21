В одной из школ Петербурга старшеклассник чуть не задушил 56-летнюю женщину-преподавателя. Сообщение об этом поступило в полицию.

Известно, что инцидент произошел в учебном заведении на улице Композиторов. Полицейские выехали на место. Было установлено, что ученик с силой дернул за шарф, который был повязан на шее учительницы.

У мальчика диагностировали ментальные проблемы. У него есть инвалидность.

Учительницу медики скорой помощи госпитализировали, а подростка передали в руки отца. Известно, что мальчик растет в полной и благополучной семье.