Преподаватель Эдинбургского университета, врач Мишель Лучано назвала продукты, которые ускоряют старение мозга и способствуют запуску слабоумия. Доктора цитирует издание Express.

Доктор считает, что наиболее опасны с этой точки зрения сливочное и пальмовое масла.

Они богаты насыщенными жирами, которые негативно влияют на сердце и сосуды, на функции мозга.

Также тем, кто желает избежать слабоумия, стоит исключить из рациона фастфуд и маргарин, жирное красное мясо и жирные молочные продукты, кондитерские издания и шоколад. Все они увеличивают риск деменции.