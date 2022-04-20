Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям

Сегодня, 20 апреля, празднуется социальный праздник Национальный день донорства. Именно в этот день 190 лет назад акушер-гинеколог Андрей Вольф перелил роженице кровь ее мужа и спас ей жизнь. Тогда впервые была проведена подобная процедура по переливанию в России. Этот день посвящен донорам, людям, которые безвозмездно сдают свою кровь ради жизни других людей. Также это и праздник тех врачей, которые непосредственно участвуют в донорском переливании.

Кто эти люди? Как стать донором и как же происходит добровольная сдача крови? Обо всем об этом мы поговорили с будущим "почетным донором России" Никитой Кирилловым.

Как рассказал нам Никита, он был профессиональным спортсменом и даже получил звание Мастер спорта России по спортивной аэробике. Также был спортивным волонтером, например, на Чемпионате по водным видам спорта в Казани в 2015 году. Всегда хотел и любил помогать, неважно животным или людям. И вот уже с 2019 года он донор, который может стать "Почетным донором России" уже в этом году.

Как пришли к мысли о донорстве? Расскажите про ваш первый раз?

Началось все со спорта и спортивного волонтерства. Всегда любил помогать и хотел помогать людям. О том, что такое донорство, ознакомился в интернете. Было очень много непонятной информации, но стало интересно. Помню, тогда родственники данную идею восприняли не сразу хорошо. Первый раз пошел с коллегой по спорту, договорились и приехали в Республиканский центр крови на улице Проспект Победы 85. Переоделись, заполнили бумаги, а в тот момент еще проводилась акция “Андрей"- "Пусть завтра будет!”, это было мое самое первое донорство. После стал интересоваться, куда сдавать? Сдал несколько раз обыкновенную кровь, а потом и плазму.

Фото: предоставлено Никитой Кирилловым

Для чего вы это делаете? И как вы думаете, почему люди идут сдавать кровь?

Я пошел сдавать кровь, потому что мне было интересно, про звания я на тот момент не знал. То, что мне хочется помогать, пошло все со времен спорта, от родителей и тренера. Я делаю это конечно же, чтобы помочь людям. Мне это интересно. Для меня уже это своего рода профессия, ведь приехать надо в нужное время, не опоздать, следить за своим здоровьем. Анализы быть должны хорошими, чтобы тебя допустили. Донор за своим здоровьем и питанием обязательно должен следить. Другие идут по разным причинам, у каждого есть свой личный интерес.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Сколько вы донор и как часто сдаете кровь?

Помню, это было 4 февраля 2019 года, с того момента я сдаю и кровь, и плазму, и тромбоциты. Сдаю я каждые две недели. Я записываюсь, рассчитываю свои дни, выходные вместе с медсестрами, отсчитываем определенные 14 дней, не меньше. Так как чаще нельзя. Всегда рассчитываю график на три переливания вперед. Мне важно, чтобы я в следующий раз приехал в определенную дату. С начала 19 года, вот такая традиция идет у меня. Если будем говорить о количестве, то на данный момент у меня 43 сдачи. Я поставил цель себе, стать "Почетным донором России" в этом году. Конечно за этим не гонюсь , просто, как и в спорте, стремлюсь к чему-то большему. Почему бы им не стать?

Были ли случаи, когда именно ваша кровь спасла человека? Сдавали ли вы для определенного человека?

В республике Татарстан нет такого взаимодействия с донорами, как в других регионах. Например, смс оповещение, где условно написали бы: "Никита сегодня ваша кровь спасла жизнь человеку". У нас есть организации, которые стремятся осуществить такое и хотят ввести. Тем не менее, я уверен за 43 раза сдачи крови, она кому-то помогла. Для определенного человека сдавал тоже. Было это когда устраивался на работу одну. Меня попросили съездить сдать кровь, когда увидели в резюме, что я донор. Просто тогда кровь совпала идеально. Неделю назад сдавал тромбоциты. Там была детская доза, то есть я сдавал для ребенка, скажу вам так, меня это тронуло. Ведь я обычно сдавал определенный вид плазмы, крови и тромбоцитов для человека какого-то. Но, когда сказали мне про детскую дозу, у меня 22-летнего парня со своей семьей и ребенком в голове появилась мысль, что там где-то беззащитный маленький ребенок, для которого я приехал и сдал кровь.

Расскажите, какие ощущения во время сдачи крови? Ведь некоторые люди бояться недомогания и последствий.

Каждый раз у меня ощущения одинаковые. Лежишь, как буд-то к тебе приехали домой и о тебе заботятся. Я не ощущаю, что я в этот момент что-то отдаю или теряю. Плохо не было никогда. Единственное, процесс сдачи тромбоцитов для меня чуть-чуть тяжеловатая процедура. Потому что у тебя забирают кровь, отделяется на плазму и на тромбоциты одновременно, при этом в тебя вливают определенной раствор. Представьте, когда нога затекает и такие мурашки возникают, вот они бывают по всему телу и даже в губах, это связано с раствором. Длится 1-1,5 часа и проходит. Недомогание и последствия могут быть у тех, кто плохо подготовлен, у кого низкое давление, кто плохо поел, кто боится вида крови или боли при введении иглы. Но такие случаи редко бывают, но врачи реагируют очень быстро.

Как это происходит и сколько длится процесс?

Кровь минут 10-15 сдается, плазма минут 40, тромбоциты минут 50. Если говорить про процедуру она примерно одинаковая. Как это происходит? Приходим, раздеваемся, подходим в регистратуру, даем паспорт, говорим на какое время записаны или что на кровь в первый раз. Дают бланки согласия. Там отмечается все, чем и когда болели, какие препараты принимаете, какие прививки делали, были ли за границей, делали ли тату или пирсинги. После терапевт изучает бумаги, взвешивает, измеряет рост. Если каждый раз сдаешь, вся информация есть. Далее идешь сдавать кровь, проверяют гемоглобин, еще раз проверяют группу крови. Экспресс- анализ говорится за две минуту.

После того, как тебя допускают, пьешь чай с печеньем, если надо можешь сходить в уборную. В кабинете для плазмафереза снова все проверяют и сверяют документацию, чтобы никаких расхождений не было. После того, как сдал кровь тебе дают справку. Если сдавал безвозмездно, то ты идешь опять в регистратуру, ее обмениваешь на 800 рублей, по МРОТу минимальная оплата, компенсация за столовую. По факту тебя должны накормить хорошо, но так как в учреждение нет такой столовой, они дают компенсацию, на которую можно сходить поесть или в магазин, или заправиться, как я иногда делаю, распоряжаешься сам.

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Рискует ли донор? И в чем риск?

О том, что есть риски, я слышал только от незнающих людей. У меня никогда никаких рисков не было, если делать все правильно, рисков совершенно нет. Раньше 14 дней после последней сдачи крови меня не допустят никогда, даже программа не допустит. Если плохие анализы, проблемы с гемоглобином тоже просто не дадут сдать кровь. Например, я работал в ночные смены, что подпортили мне гемоглобин, меня не хотели допускать, пришлось восстанавливаться.

Какие привилегии и льготы у доноров?

Все зависит от региона. Если сдаешь кровь безвозмездно в любом случае дадут 800 рублей. Большая привилегия у "Почетных доноров России". Например, в поликлинике без очереди принимают, как это на практике будет пока не представляю. Показать бабушкам корочку и ворваться в очередь. Довольно опасное зрелище, но хочу когда-то это попробовать.

После сдачи крови нам дают справку, по которой работодатель обязуется дать два выходных, которые оплачиваются по среднему заработку.

По регионам разные льготы, вроде бы в Московской области есть возможность бесплатно кататься на автобусе, то ли есть компенсация за проезд. В Татарстане тоже было, но всегда правила меняются. В регионах есть возможность платить ЖКХ по скидке в своей квартире. Пятнадцать тысяч в год дают единоразово, в отпуск можно уходить не тогда, когда начальство скажет, донор сам выбирает, когда идти в отпуск. Первый в очереди могу находиться на путевку в санаторий. Но в этом надо разбираться, делать запрос в министерство здравоохранения именно по нашей республике, все постоянно меняется.

Празднуете ли вы праздник?

У меня семья доноров, но, к сожалению, пока не празднуем, нет такой традиции. Считаю, что в этом есть какая-то высшая цель. Я лично провожу 26 апреля в РКБ акцию. Там будем говорить об ином виде донорства, как сдача костного мозга. Там нужны генетические близнецы. Люди придут сдать кровь, которая пойдет на типирование в казанский филиал, который занимается этим. Все это для того делается, чтобы у нас появились спящие ангелы добра, люди, которые ждут, когда смогут стать донором костного мозга. Однако, это может не настать никогда.