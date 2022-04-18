К 45-летию наркологического диспансера Татарстана заключенные ИК-19 решили сделать наркологам и пациентам медучреждения подарок - скульптуру Белочки, сообщила пресс-служба диспансера.

"Белка, сжимающая в лапах зеленого змея, символизирует борьбу с зависимостью. Скульптура будет установлена в зеленой зоне на территории РКНД", – рассказали в медучреждении.

Отмечается, что Белочку придумали сами осужденные, которые проходят реабилитацию в колонии. Воплотил задумку один из осужденных, который занимается резьбой по дереву.