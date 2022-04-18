В Златоусте мужчина похитил 9-летнюю дочку своих знакомых, привел ее к себе домой, избил и надругался над ребенком. Как сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Челябинской области, девочку нашли живой. Она была завернута в матрац, в таком виде мучитель спрятал ее в диван.

Установлено, что мужчина на момент совершения преступления был пьян. Девочку он встретил в подъезде, она его знала. Вот тут и появилась мысль затащить ребенка в свою квартиру.

Зная, что девочку ищут родственники, он поместил ее в диван, ограничив в передвижении, а спустя некоторое время завернул ее в матрац, который поместил внутрь дивана, где потерпевшая находилась до обнаружения родственниками, которые активно осуществляли ее розыск.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам колонии строгого режима.