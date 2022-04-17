И не думал останавливаться: Подросток на мопеде протащил полицейского

Во Владивостоке 17-летний подросток протащил сотрудника Госавтоинспекции на своем мопеде. Вместе с пытавшимся остановить его правоохранителем парень проехал 350 метров, передает РИА Новости.

Происшедшее засняли на видео, которое быстро стало популярным в соцсетях. Нарушителя помогли остановить водители-очевидцы.

Выяснилось, что подросток проигнорировал требование полицейского предъявить документы. Он рванул вперед, несмотря на то, что сотрудник ГИБДД удерживал мопед.

По факту происшедшего возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Личность подростка уже установили, с ним работают следователи.