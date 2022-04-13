В Набережных Челнах в Татарстане при уборке снега нашли труп мужчины, который пролежал под снегом около года, а точнее - 10 месяцев. Мумия обнаружена на улице Грина в поселке Сидоровка.

Уже установлено, что в смерти мужчины нет ничего криминального, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ по взаимодействию со СМИ Андрей Шептицкий.

Документов при погибшем не было, а потому личность его еще предстоит установить. Мумифицированные останки доставили в городской морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти, а также генетический анализ, который поможет установить личность мужчины.