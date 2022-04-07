Двое мужчин устроили бой на смерть, а две школьницы провалились под лед: Главное на 7 апреля

Мужчина отомстил возлюбленной за пощечину, а водителя, налетевшего на бордюр, жестко сбила машина – он в больнице. Чем еще поразил уходящий день, поведает вечерний дайджест.

Мужчина в Татарстане получил от возлюбленной пощечину и жестоко отомстил

Росгвардейцы получили сообщение, что на улице Горького пьяный татарстанец подпалил сарай со всем имуществом внутри. На месте стражи порядка выяснили, что 42-летний мужчина поругался с сожительницей (Подробности).

"Умереть, но не сдаваться": в Казани в подъезде дома нашли двух окровавленных мужчин

Очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что в подъезде дома бой идет не на жизнь, а на смерть (Подробности).

В Казани водитель налетел на бордюр, вышел посмотреть, но его внезапно сбили

"Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в 7-ю горбольницу ", – пояснили в ГИБДД Казани (Подробности).

Две школьницы провалились под лед и утонули - их тела до сих пор не найдены

"На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции, а также другие спецслужбы. Информация проверяется", - говорится в сообщении МВД региона (Подробности).

Родители обвинили педагога в насилии над учениками: Женщина вину не признает и продолжает работать

В частности, они заявили про случаи, когда женщина ударила одного из детей учебником, порвала рубашку второму, когда трясла его (Подробности).