Курицу перед жаркой больше не мариную часами: один простой прием делает мясо сочнее и мягче
PROKAZAN
Чтобы куриная грудка получилась сочной, необязательно держать её несколько часов в сложном маринаде. Один из самых простых вариантов — заранее посолить мясо и оставить его ненадолго в холодильнике.
Соль успевает проникнуть в мясо и помогает ему лучше удерживать собственную влагу при нагревании. В итоге курица получается сочной внутри, а сухая поверхность быстрее покрывается румяной корочкой. Такой метод называют сухим посолом.
- Подготовка: 5 минут
- Выдержка: 30–60 минут
- Приготовление: 10–12 минут
- Общее время: около 45–75 минут
- Сложность: простая
- Выход: 3 порции
Какой получается вкус
Курица получается выраженно мясной и равномерно солёной, без сильной кислоты, которая бывает после маринада с большим количеством лимонного сока или уксуса.
Снаружи появляется золотистая поджаренная корочка, а середина остаётся мягкой и сочной. Чеснок, паприка и перец здесь работают как ароматная добавка, но основной результат дают соль и правильная жарка.
Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Мне этот способ удобнее жидкого маринада: утром ничего смешивать не нужно, а перед ужином достаточно посолить курицу и оставить её в холодильнике, пока готовится гарнир. Особенно заметна разница на грудке — внутри она получается сочнее, а снаружи быстрее подрумянивается.
Что понадобится
- филе куриной грудки — 600 г;
- соль — 6 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сладкая паприка — 1 ч. л.;
- сушёный чеснок — ½ ч. л.;
- чёрный перец — по вкусу.
Как приготовить
- Если грудки очень толстые, разрежьте их вдоль на две части. Куски одинаковой толщины прожарятся равномернее.
- Промокните курицу бумажным полотенцем. Равномерно распределите соль по всей поверхности мяса.
- Переложите филе на тарелку или решётку и поставьте в холодильник на 30–60 минут. Никакого уксуса, майонеза или кефира добавлять не нужно.
Именно такой принцип сухого посола используют и для других видов мяса: Serious Eats объясняет, что соль помогает мясу удерживать собственную влагу при приготовлении, а более сухая поверхность лучше подрумянивается.
- Достаньте курицу. Если на поверхности осталась влага, аккуратно промокните её. Смешайте паприку, чеснок и перец и натрите филе специями.
- Хорошо разогрейте сковороду, добавьте масло и выложите курицу. Жарьте на среднем или чуть выше среднего огне примерно 4–5 минут, не двигая куски по сковороде. Снизу должна появиться золотистая корочка.
- Переверните и готовьте ещё примерно 4–6 минут в зависимости от толщины филе. Не прокалывайте мясо постоянно ножом для проверки.
Совет: если одна сторона грудки заметно толще другой, слегка отбейте её через плёнку до одинаковой толщины. Тонкий край тогда не успеет пересохнуть, пока готовится середина.
Что чаще всего портит результат
- Курицу жарят прямо из жидкого маринада. Влага на поверхности мешает быстрому подрумяниванию, и мясо сначала начинает скорее тушиться.
- Передерживают грудку. Постное белое мясо быстро становится сухим при чрезмерно долгой жарке.
- Постоянно переворачивают куски. Дайте одной стороне спокойно подрумяниться, а затем переверните.
- Жарят куски разной толщины одинаковое время. Тонкие части успевают пересохнуть раньше толстых.
Готовность курицы лучше определять пищевым термометром, а не цветом мяса. USDA рекомендует доводить птицу до безопасной внутренней температуры 74 °C (165 °F).
С чем подавать
Такая курица подходит к картофелю, рису, пасте и овощам. Её также удобно нарезать ломтиками для салата или положить в лаваш вместе с овощами и соусом.
Главное — не сложный маринад, а соль, немного времени и контроль жарки. Активной работы всего около 15 минут, а грудка получается румяной снаружи и сочной внутри.
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