На Татарстан надвигается туман

Главное управление МЧС России по Татарстану предупреждает: на республику надвигается туман. Спасатели просят жителей быть осторожными на улицах и дорогах, а при переходе проезжей части пользоваться только надземными или подземными пешеходными переходами.

Особое внимание рекомендуют уделить детям — за ними нужно следить. Также не помешает помощь пожилым и больным людям, которым в такую погоду может быть особенно трудно.

К слову, это не единственный погодный сюрприз. Ранее казанцам назвали главный климатический тренд последних лет: фиксируется не общее увеличение влаги, а рост экстремальности осадков.

Синоптики предупредили и о том, к чему готовиться в ближайшие 10–20 лет. Климат станет более контрастным и хаотичным. То, что сегодня считается экстремальными показателями, постепенно станет нормой — так что туман, возможно, лишь начало.