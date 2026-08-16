Тушёная капуста получается водянистой из-за одной ошибки: простой приём делает её как в хорошей столовой

Тушёная капуста кажется одним из самых простых гарниров, но вместо густого ароматного блюда на сковороде нередко получается капуста, плавающая в собственном соке. Частая ошибка — сразу накрыть сковороду крышкой и тушить овощи на слабом огне.

Свежая капуста содержит много воды. Под крышкой пар практически не уходит, поэтому она скорее варится, чем обжаривается. Лучше сначала готовить капусту без крышки, дать лишней влаге испариться и только затем переходить к тушению.

Подготовка: 10 минут

Приготовление: 30–35 минут

Общее время: около 45 минут

Сложность: простая

Выход: 4 порции

Какой получается вкус

Капуста получается мягкой, но не разваренной, с лёгкой сладостью обжаренных овощей и небольшой томатной кислинкой. В сковороде нет лужи жидкости, а соус получается густым и равномерно покрывает капусту.

Лук и морковь дают тот самый знакомый вкус тушёной капусты, которую многие помнят по столовым.

Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше я сразу закрывала капусту крышкой и потом долго пыталась выпарить образовавшуюся жидкость. Сейчас первые 10–15 минут готовлю её открытой и только потом уменьшаю огонь. Разница особенно заметна с молодой сочной капустой — блюдо получается намного гуще.

Что понадобится

белокочанная капуста — 1 кг;

репчатый лук — 1 крупная луковица;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

вода — 50–100 мл при необходимости;

сахар — ½ ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Воду сразу добавлять необязательно. Сначала стоит посмотреть, сколько сока даст сама капуста.

Как приготовить

Капусту нашинкуйте полосками средней толщины. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. В широкой глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук 2–3 минуты, затем добавьте морковь и готовьте ещё около 3 минут. Добавляйте капусту порциями. После каждой порции перемешивайте и ждите, пока она немного уменьшится в объёме. Первые 10–15 минут готовьте без крышки на среднем огне, периодически перемешивая. Лишняя влага должна постепенно испаряться. Освободите небольшое место в центре сковороды, положите томатную пасту и прогрейте её около минуты. Затем перемешайте с капустой. Добавьте соль, перец, сахар и лавровый лист. Если капуста уже практически сухая, влейте 50–100 мл горячей воды. Уменьшите огонь и тушите ещё 15–20 минут. Крышку можно прикрыть, но периодически проверяйте количество жидкости. Если к концу приготовления на дне всё ещё много сока, снимите крышку и готовьте ещё несколько минут до нужной густоты.

Совет: используйте широкую сковороду или сотейник. Чем больше площадь поверхности, тем быстрее испаряется влага. В маленькой глубокой кастрюле килограмм капусты гораздо легче превратить в водянистую массу.

Что чаще всего портит результат

Сразу накрывают крышкой. Выделившаяся из овощей вода остаётся внутри посуды.

Переполняют небольшую сковороду. Капуста начинает активно отдавать влагу и практически варится в ней.

Сразу наливают стакан воды. Для свежей сочной капусты дополнительная жидкость часто вообще не нужна.

Не прогревают томатную пасту. Короткое обжаривание делает её вкус менее резким.

Слишком долго тушат. Капуста теряет текстуру и превращается в мягкую однородную массу.

Если капуста неожиданно дала особенно много сока, не нужно загущать блюдо большим количеством муки. Проще увеличить огонь, снять крышку и дать лишней воде спокойно испариться.

Как получить вкус как в столовой

Для характерного кисло-сладкого вкуса важен баланс томатной пасты, соли и небольшого количества сахара. При желании ближе к концу приготовления можно добавить совсем немного уксуса, но сначала стоит попробовать блюдо: томатной кислоты может оказаться достаточно.

Для варианта именно по советским технологическим картам пропорции лучше сверять со сборниками рецептур предприятий общественного питания — домашние версии «как в столовой» могут заметно отличаться.

С чем подавать

Тушёная капуста подходит к котлетам, сосискам, запечённой курице и мясу. Её можно использовать и как начинку для пирожков, если выпарить жидкость особенно тщательно.

Главное — не запирать всю влагу под крышкой с первых минут. Сначала дайте капусте немного обжариться и выпустить лишний пар, а уже потом тушите до мягкости. Тогда вместо водянистой массы получится густая, ароматная капуста с насыщенным томатным вкусом.

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