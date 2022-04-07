В Казани в подъезде жилого дома нашли двух окровавленных мужчин, которые уже были без сил, но продолжали мутузить друг друга.

Все случилось на улице Павлюхина. Очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что в подъезде дома бой идет не на жизнь, а на смерть. Окровавленные парни так могут убить друг друга.

Стражи порядка выяснили, что парень и девушка пришли в гости к хозяину квартиры, что выяснить некоторые недоразумения во взаимоотношениях. Хозяин квартиры и понять не успел, как гости уже начали потасовку. В чем причина конфликта, установить, под данным "Татарстан-24" , не удалось.

Обоих пострадавших в итоге с многочисленными травмами головы увезли в больницу. Разбираться в произошедшим теперь будут следователи.