В Казани в подъезде жилого дома нашли двух окровавленных мужчин, которые уже были без сил, но продолжали мутузить друг друга.
Все случилось на улице Павлюхина. Очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что в подъезде дома бой идет не на жизнь, а на смерть. Окровавленные парни так могут убить друг друга.
Стражи порядка выяснили, что парень и девушка пришли в гости к хозяину квартиры, что выяснить некоторые недоразумения во взаимоотношениях. Хозяин квартиры и понять не успел, как гости уже начали потасовку. В чем причина конфликта, установить, под данным "Татарстан-24", не удалось.
Обоих пострадавших в итоге с многочисленными травмами головы увезли в больницу. Разбираться в произошедшим теперь будут следователи.
Ранее мы сообщали, что в Казани окровавленный мужчина с ножевым ранением сам добрался до магазина и попросил о помощи.