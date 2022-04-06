В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Казани, которого обвиняют в покушении на убийство.

Об этом сообщает республиканский Следком.

Следователи установили, что в ночь на 5 апреля мужчина выпивал со своим 31-летним знакомым. В процессе возникла ссора, и подозреваемый достал нож и ударил им в грудь младшего товарища.

После этого буян сбежал, а его окровавленный друг добрался своими силами до ближайшего магазина, чтобы попросить о помощи.

Покупатели и продавцы вызвали скорую и полицию. Мужчину успели вовремя доставить в больницу. По горячим следам задержали и нападавшего. Он признал свою вину, расследование продолжается.