23-летний Алмаз Батанов из Казани погиб на Украине при участии в военной спецоперации. Выпускник танкового училища по окончании военного вуза в Казани отправился служить в Бурятию. А 24 февраля в числе первых россиян вошел на территорию Украины.

Гвардии лейтенант Алмаз Батанов погиб 13 марта, сообщает "Татарстан-24" . Как рассказали семье, всю роту уничтожил турецкий беспилотник.

"Майор, который привез его тело, рассказал, что Алмаз за это время показал себя грамотным, мужественным командиром, который не боялся брать на себя ответственность, был настоящим боевым командиром", - рассказал отец парня Руслан Батанов.

Точных подтвержденных сведений о числе погибших на Украине татарстанцев по-прежнему нет. Но в списке, который ведут журналисты, одной фамилией стало больше.