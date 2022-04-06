23-летний Алмаз Батанов из Казани погиб на Украине при участии в военной спецоперации. Выпускник танкового училища по окончании военного вуза в Казани отправился служить в Бурятию. А 24 февраля в числе первых россиян вошел на территорию Украины.
Гвардии лейтенант Алмаз Батанов погиб 13 марта, сообщает "Татарстан-24". Как рассказали семье, всю роту уничтожил турецкий беспилотник.
"Майор, который привез его тело, рассказал, что Алмаз за это время показал себя грамотным, мужественным командиром, который не боялся брать на себя ответственность, был настоящим боевым командиром", - рассказал отец парня Руслан Батанов.
Точных подтвержденных сведений о числе погибших на Украине татарстанцев по-прежнему нет. Но в списке, который ведут журналисты, одной фамилией стало больше.
- Илья Шешокин, снайпер, ефрейтор ВДВ, 29 лет, Зеленодольск.
- Станислав Герасимов, младший сержант, 27 лет, Бавлы.
- Ильнур Сибгатуллин, сержант, 30 лет, Нижнекамск.
- Дмитрий Сафронов, заместитель командира бригады морской пехоты, полковник, Зеленодольский район.
- Данис Салахутдинов, прапорщик, 34 года, Казань.
- Ренат Гайсин, подполковник, 39 лет, Казань.
- Семен Соловьев, младший сержант, Чистопольский район.
- Элер Эгамбердиев, старший сержант, 42 года, Елабуга.
- Ильнур Гайфутдинов, фельдшер медицинской роты, 22 года, Кукморский район.
- Александр Осипов, командиром группы спецназа, лейтенант, Нижнекамский район.
- Дмитрий Чуманов, командир реактивной артиллерийской батареи, 32 года, Базарные Матаки.
- Руслан Июдин, лейтенант, Высокогорский район.
- Артур Шарафеев, 21 год, Набережные Челны.
- Айнур Измайлов, командир танкового взвода, лейтенант, 24 года, Кукморский район.
- Ильдар Галиев, рядовой, Балтасинский район.
- Сергей Тимофеенко, лейтенант, 22 года, Чистополь
- Сергей Кузнецов, прапорщик медицинской службы, 38 лет, Билярск.
- Гафур Шакиржанов, командир танкового взвода, старший лейтенант, 26 лет, Зеленодольск.
- Иван Дулатов, командир взвода управления, 31 год, Алькеевский район.
- Руслан Галямов, прапорщик, 34 года, Набережные Челны.
- Дамир Исламов, лейтенант, 25 лет, Лениногорск.
- Дмитрий Дормидонтов, подполковник, Тюлячинский район
- Олег Кириллов, 27 лет, спецназ Росгвардии, Кукморский район.
- Данил Казаков, рядовой, 20 лет, Бугульма.
- Алмаз Батанов, 23 года, гвардии лейтенант, Казань.